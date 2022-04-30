Появился новый перехват разговора военнослужащего оккупационной армии, где раскрыты ближайшие планы россиян на востоке Украины и еще раз подтвердило репутацию захватчиков как профессиональных мародеров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что Руслан, мобилизован с территории так называемой «ДНР», подразделение которого дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области, рассказал жене, что в ближайшее время планируется новое наступление: «Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация».

А вот предыдущие планы-вернуться домой после трех месяцев войны, не оправдались. Теперь ориентировочная дата окончания службы это конец августа – начало сентября: «Что поделаешь, война...».

Также Руслан хвастается жене «боевыми достижениями»: «Сегодня одну штуку интересную промутили. Сп ... (украли) семь солнечных батарей. Промышленных, крупных».

Жена жалуется, что с мая ей не будут выплачивать зарплату (она воспитатель детского сада). Мол, их и так кормят и обеспечивают хозяйственными товарами.

Мужчина уверяет, что скоро все изменится, ведь «Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Много чего насмотрелся. У нас Республики зажрались очень сильно. Тут у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили"» На что жена отвечает: «Вот поэтому я и не хочу мальчика. Чтобы вот так какие-то твари забрали просто...»

Примечательно, что ни муж, ни жена, при всем своем возмущении, никоим образом не осуждают причину своих бед – войну и массовые убийства. И относятся к этому просто как к очередной «работе».

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