Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупантов в Зеленодольске нет, вопреки информации, опубликованной вчера на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны.
Основано это заявление было на перехвате разговора одного из оккупантов.
ГУР МО на своём официальном ресурсе разместил разговор сепаратиста, «подразделение, которого дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области».
И, что якобы они будут «штурмовать Днепропетровщину».
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"Уважаемые коллеги из ГУР. Хочу вам сообщить, что в Зеленодольске нет сепаратистов. И, уверен, никогда не будет. Это город, который мужественно защищают наши ЗСУ и ТРО", - заявил Филатов.
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