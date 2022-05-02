Днепропетровская область продолжает страдать от ракетных ударов со стороны оккупационных войск. Так, на утро 2 мая стало известно о новой атаке.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, ракета попала в элеватор с зерном.

«У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно, пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады», -написал Резниченко, опубликовав видео, на котором зафикирован момент попадания.

Ранее Резниченко опубликовал кадры огромной ракеты, которую оккупанты запустили в село Синельниковского района 1 мая.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты стягивают войска на юг страны. По его словам, готовится наступление на Днепропетровскую область.

"Подтягивают свои войска на юг, чтобы пытаться атаковать наши города и общины в Днепропетровской области", - сказал Зеленский в своем обращении.

Напомним, Филатов отреагировал на "появление" врага в Зеленодольске.

Также Politeka.net писала, что Днепропетровщина оказалась на линии четырех фронтов.

Кроме того Politeka.net сообщала, что на Днепропетровщине попрощались с настоящим Героем.