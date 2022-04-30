У Дніпрі панує тотальний спокій та рівновага. Навіть регулярні ворожі прильоти вже не впливають на емоційний стан дніпрян.

Про це заявив міський голова Борис Філатов.

За словами, мера, нині Дніпропетровщина – на лінії одразу чотирьох фронтів. В регіоні вирішили не гаяти часу – тут одразу почали формувати оборонні рубежі. Перший місяць повномасштабної війни дав місту та області дорогоцінний час. В територіальну оборону направили щонайменше 400 млн прямих інвестицій.

"Я не видкриватиму секретів, але з першого дня наша міська комунальна техніка почала копати. Копати, копати та ще раз копати. Зміцнення, протитанкові рови, техніка вже працює в інших областях. З урахуванням того, що ми тут підготувалися, починаємо допомагати нашим сусідам. Ми мали час, і найголовніше, що ми цей час не марнували", – зазначає міський голова Дніпра.

Та найголовніше, каже Борис Філатов, у місті панує тотальний спокій та рівновага. Навіть регулярні ворожі прильоти вже не впливають на емоційний стан дніпрян. Досягти цього вдалося насамперед завдяки комунікації влади з населенням.

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