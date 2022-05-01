Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що окупантів у Зеленодольську немає, всупереч інформації, опублікованій вчора на офіційній сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Заснована ця заява була на перехопленні розмови одного з окупантів.
ГУР МО на своєму офіційному ресурсі розмістив розмову сепаратиста, «підрозділ, якого дислокується в Зеленодольську Дніпропетровської області».
І, що нібито вони будуть "штурмувати Дніпропетровщину".
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"Шановні колеги з ГУР. Хочу Вам повідомити, що в Зеленодольську немає сепаратистів.І, впевнений, ніколи не буде. Це місто, яке мужньо захищають наші ЗСУ і ТРО", - заявив Філатов.
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