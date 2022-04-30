У Покрові провели в останню путь Героя, який загинув на війні з росією.
Прощання відбулося вчора, 29 квітня, передає Покровська міська рада, яка оприлюднила фото з жалобної церемонії.
Захищаючи свободу і незалежність нашої країни, загинув покровчанин - стрілець ЗСУ Роман Каданцев. Аби не рашистські нелюди, у вересні йому б виповнилося 28.
Покровчани прощалися з Героєм. Віддати шану і висловити підтримку рідним на бульвар Шевченка, де проходила жалобна церемонія, прийшли численні містяни, друзі, побратими.
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В останню путь героя проводжали з усіма військовими почестями, люди не стримували сліз, і живим коридором ставали перед ним на коліна.
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