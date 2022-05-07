Сотрудники Криворожского отдела СБУ задержали агента спецслужб РФ, который собирал данные по обороне Мариуполя и осуществлял фотофиксацию оборонительных рубежей украинских войск на криворожском направлении.

Об этом во время брифинга сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Для передачи информации агент использовал закрытые каналы связи и конспиративную квартиру. На случай "провала" имел отработанные пути эвакуации и автомобиль", - рассказал Александр Вилкул.

По его словам, еще двое задержанных вели подрывную деятельность: готовили видеоролики с угрозами украинским военным и членам их семей и агитировали в соцсетях за "русский мир".

Кроме того, установлены граждане России и так называемой "ДНР", которые похищали украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области.

Также выявлено более 200 коллаборантов: 149 — жители Луганской области, 59 — Херсонской. Они предоставляли рф информацию о размещении украинских военных.

Напомним, в теробороні сообщили об угрозе на Криворожском направлении

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