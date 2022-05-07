Сотрудники Криворожского отдела СБУ задержали агента спецслужб РФ, который собирал данные по обороне Мариуполя и осуществлял фотофиксацию оборонительных рубежей украинских войск на криворожском направлении.
Об этом во время брифинга сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Для передачи информации агент использовал закрытые каналы связи и конспиративную квартиру. На случай "провала" имел отработанные пути эвакуации и автомобиль", - рассказал Александр Вилкул.
По его словам, еще двое задержанных вели подрывную деятельность: готовили видеоролики с угрозами украинским военным и членам их семей и агитировали в соцсетях за "русский мир".
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Они это понимают": Арестович объяснил главную "дурость" военной операции россиян
Пожары охватили рф, спасатели уже 10 дней пытаются обуздать огонь: кадры снятые с дрона
Филатов гневно высказался об атаке Амурского моста: "Мы и так вас прокляли на сотни лет вперёд"
Потери будут расти: в британской разведке раскрыли, зачем на самом деле Путину Мариуполь
Кроме того, установлены граждане России и так называемой "ДНР", которые похищали украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области.
Также выявлено более 200 коллаборантов: 149 — жители Луганской области, 59 — Херсонской. Они предоставляли рф информацию о размещении украинских военных.
Напомним, в теробороні сообщили об угрозе на Криворожском направлении
Как сообщала Politeka, Филатов высказался о праздновании 9 мая в Днепре
Также Politeka писала, что оккупанты накрыли Днепропетровщину из "Градов": появились данные о последствиях