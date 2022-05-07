В Днепре была замечена женщина, которая вырывала тюльпаны на одной из улиц.

Об этом сообщает Юлия Дмитрова, опубликовавши видео на Фейсбук.

В Сети появилось видео, на котором засняли несколько людей, которые залезли на газон, где высажено большое множество тюльпанов. Люди начали топтаться среди цветов, а одна женщина и вовсе подумала, что их можно рвать.

Вот так мы можем увидеть скотское отношение к чужому труду. Когда одни люди пытаются всеми силами украсить город и сделать что-то позитивное в такое непростое время, другие — просто по-свински себя ведут.

"Все радуются цветам, это действительно красивая весна в городе! Но ведь появляются вот такие кадры…. которым бы жить подальше от цивилизации", — говорится в сообщении.

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