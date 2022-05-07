В Днепре две блогерши в прямом эфире восхваляли "русский мир" и говорили, что они за россию.
Об этом сообщает издание Днепровская панорама
Так, в Сети появилось видео, на котором две тиктокерши забыли, что такое нормальное поведение и превратились в настоящих свиней. Помимо неадекватного поведения данные барышни орали, что они за россию, а Украина это:
"Це позорище", — сказала одна из недоблогерш.
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Отмечается, пока подобные особи рассказывают в эфирах в ТикТоке, как сильно любят россиян и ждут, когда Украину «асвабадят», на них уже открыта охота.
На данный момент известно, что профили тиктокерш уже закрыты, фотографии удалены, но в лицо таких недолюдей знать не помешает.
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