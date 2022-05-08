Из-за многочисленных нарушений водителями правил дорожного движения в Днепре снова начала работу инспекция по контролю за парковкой.

Об этом сообщает Днепроград.

Парковочные площадки во время военного положения работают бесплатно, но многие водители нарушают правила дорожного движения, паркуя свой автомобиль в неположенном месте. Инспекция возобновила свою работу в нашем городе.

Инспекторы первым делом проверяют, правильно ли припаркован автомобиль, и не мешает ли он дорожному движению или проходу пешеходов.

Если же выявляют грубое нарушение правил дорожного движения, то инспекторы налагают на водителя штраф в размере 680 гривен.

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