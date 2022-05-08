В Днепропетровской области 12-летний мальчик погиб от взрыва кассетного боеприпаса. Он принес ее домой, после чего произошла детонация.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram.

"Погиб ребенок. В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала",- написал Резниченко.

По словам главы ОВА, это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов.

"Призываю! Прошу! Пожалуйста, не трогайте взрывчатку, остающуюся после вражеских атак. Увидели подозрительный предмет - зовите спасателей или полицию", - призвал Резниченко.

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