В Днепре сотрудники СБУ задержали подростка, который снимал на видео работу украинской ПВО и выставил его в соцсети.

Об этом сообщает Днепр оперативный.

Согласно информации, 4 мая 13-летний житель Днепра Максим снял на видео работу нашей противовоздушной обороны и «слил» его в соцсети.

Своими действиями мальчик подверг опасности наших защитников и жителей города. Так как парень несовершеннолетний и отвечать за свои действия по закону не может, с ним и с его родителями была проведена профилактическая беседа.

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Также Резниченко сообщил о трагедии с ребенком на Днепропетровщине и обратился к жителям.

Кроме того, жителей Кривого Рога предупредили о надвигающейся опасности.