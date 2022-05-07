В украинской разведке сообщили, что 8 и 9 мая оккупанты готовят провокации, поэтому в Кривом Роге Днепропетровской области не будет никаких массовых праздничных мероприятий.
Жителям не стоит участвовать в любых мероприятиях и собираться вне дома, сообщил руководитель Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, 8-9 мая лучше оставаться дома и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Вынужден сообщить вам, что по данным разведки 8-го и 9-го мая готовятся провокации орков, возможны обстрелы. Никакие праздничные, торжественные и массовые мероприятия проводиться не будут. Комендантский час на целые сутки мы вводить не будем, потому что надеемся на ваше сознание...", - отметил чиновник.
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