В украинской разведке сообщили, что 8 и 9 мая оккупанты готовят провокации, поэтому в Кривом Роге Днепропетровской области не будет никаких массовых праздничных мероприятий.

Жителям не стоит участвовать в любых мероприятиях и собираться вне дома, сообщил руководитель Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, 8-9 мая лучше оставаться дома и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Вынужден сообщить вам, что по данным разведки 8-го и 9-го мая готовятся провокации орков, возможны обстрелы. Никакие праздничные, торжественные и массовые мероприятия проводиться не будут. Комендантский час на целые сутки мы вводить не будем, потому что надеемся на ваше сознание...", - отметил чиновник.

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