В Днепре полиция установила личности школьниц, которые сняли скандальное видео и их родителей.

Как передает Днепр. Инфо, со школьницами, которые рассказывали в социальных сетях, что поддерживают действия российских оккупантов в Украине, а также их родителями были проведены профилактические беседы.

Кроме того старшеклассниц поставят на профилактический учёт.

Также решается вопрос о привлечении к ответственности родителей школьниц по факту невыполнение родительских обязанностей.

Напомним, в теробороне сообщили об угрозе на Криворожском направлении

Как сообщала Politeka, Филатов высказался о праздновании 9 мая в Днепре

Также Politeka писала, что оккупанты накрыли Днепропетровщину из "Градов": появились данные о последствиях