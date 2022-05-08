Как передает Днепр. Инфо, со школьницами, которые рассказывали в социальных сетях, что поддерживают действия российских оккупантов в Украине, а также их родителями были проведены профилактические беседы.
Кроме того старшеклассниц поставят на профилактический учёт.
Также решается вопрос о привлечении к ответственности родителей школьниц по факту невыполнение родительских обязанностей.
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