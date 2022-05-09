О трагедии сообщили в Днепровской ассоциации велосипедистов, пишет Politeka.net.
«Макса больше нет… Всегда улыбающийся, искренний, сильный и независимый – Макс был примером и вдохновителем для всех, кто выбрал велосипед как символ свободного и здорового будущего. Он организовал сотни гонок, пробегов, соревнований, фестивалей, конкурсов, учебно-спортивных площадок для детей, сражался за развитие велосипедной инфраструктуры в Днепре. Он был надежным другом и врожденным лидером», - говорится в сообщении.
В ассоциации также пообещали продолжить борьбу с оккупантами и после Победы сделать все для развития велоинфраструктуры в Днепре и Украине.
«Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье Максима, родителям, сестрам, брату, жене Юли, детям Марку и Нике. Мы знаем, как он вас любил, и каким он был отличным мужем и папой, сыном, братом, дядей», - сообщили в Днепровской ассоциации велосипедистов.
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Новость о гибели Максима Семенова потрясла украинцев:
«Один из наших героев. Вечная пам'ять», «Как же так, еще несколько дней назад поздравляли с днем рождения... Соболезнование близким. Столько планов и грез осталось... Светлая пам'ять», «Боже, какое горе! Лично не знала, но немного слышала о деятельности Макса. Очень жаль. Сочувствую семье и друзьям», «В это невозможно поверить».
Напомним, Резниченко сообщил о трагедии с ребенком на Днепропетровщине и обратился к жителям.
Также Politeka.net писала, что полиция поймала юную любительницу россии в Днепре.
Кроме того Politeka.net сообщала, что днепрян возвращают к "привычным" штрафам - кого и за что накажут.