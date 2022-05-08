Через численні порушення водіями правил дорожнього руху в Дніпрі знову розпочала роботу інспекція з контролю за паркуванням.

Про це повідомляє Дніпроград.

Паркувальні майданчики під час воєнного стану працюють безкоштовно, але багато водіїв порушують правила дорожнього руху, паркуючи свій автомобіль у недозволеному місці. Інспекція відновила свою роботу у нашому місті.

Інспектори насамперед перевіряють, чи правильно припарковано автомобіль, і чи не заважає він дорожньому руху або проходу пішоходів.

Якщо ж виявляють грубе порушення правил дорожнього руху, то інспектори накладають на водія штраф у розмірі 680 гривень.

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