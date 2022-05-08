У Дніпрі поліція встановила особи школярок, які зняли скандальне відео та їхніх батьків.

Як передає Дніпро. Інфо, зі школярками, які розповідали в соціальних мережах, що підтримують дії російських окупантів в Україні, а також їхніми батьками були проведені профілактичні бесіди.

Крім того старшокласниць поставлять на профілактичний облік.

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності батьків школярок за фактом невиконання батьківських обов'язків.

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