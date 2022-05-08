У Дніпропетровській області 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс її додому, після чого сталася детонація.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в Telegram.

"Загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряда і приніс додому. Вибухівка здетонувала", - написав Резніченко.

За словами глави ОВА, це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси.

"Закликаю! Прошу! Будь ласка, не чіпайте вибухівку, що залишається після ворожих атак. Побачили підозрілий предмет-кличте рятувальників або поліцію", - закликав Резніченко.

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