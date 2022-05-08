У Дніпропетровській області 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс її додому, після чого сталася детонація.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в Telegram.
"Загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряда і приніс додому. Вибухівка здетонувала", - написав Резніченко.
За словами глави ОВА, це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Штрафи до 21 000 гривень: українців попередили про заборону
Захисник Маріуполя опублікував пронизливе послання: "Час спливає..."
Курс долара в обмінниках зростає, незважаючи на "заморозку" від НБУ: чого чекати після війни
Готель з людьми спалахнув у Києві: вогонь поширився на поверхи і дах
"Закликаю! Прошу! Будь ласка, не чіпайте вибухівку, що залишається після ворожих атак. Побачили підозрілий предмет-кличте рятувальників або поліцію", - закликав Резніченко.
Нагадаємо, у теробороні повідомили про загрозу на Криворізькому напрямку
Як повідомляла Politeka, Філатов висловився про святкування 9 травня в Дніпрі
Також Politeka писала, що окупанти накрили Дніпропетровщину з "Градів": з'явилися дані про наслідки