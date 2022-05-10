Жертвой российских оккупантов стал отважный днепрянин Вадим Капшук.
Печальную новость сообщила на своей фб-странице его невестка Ольга Капшук.
«8 мая 2022 года в ближнем бою за Украину, как настоящий герой, погиб мой дорогой свекор, отец моего мужа — Вадим Капшук.
Человек, с которым ничего не страшно. Суров в жизни, но добр и заботлив в кругу семьи.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Перспектив нет: мать оккупанта заскулила от безысходности, санкции начали действовать
Политтехнолог Олег Постернак рассказал, сколько Россия способна воевать с Украиной
Выезд украинских мужчин за границу, Шмыгаль сделал новое заявление: "Военные принимают решение..."
"Дайте нам свободно жить": украинские ветераны обратились к россиянам с важными словами
Обожал сладкое, наших котов и рассказывать истории.
Воевал в 2014 году и в 2022 не смог сидеть на месте, когда началась масштабная война. Несмотря на все уговоры семьи - он встал на защиту Родины.
Это было и является его настоящим призванием — быть защитником и героем», - отмечается в сообщении.
Напомним, Резниченко сообщил о трагедии с ребенком на Днепропетровщине и обратился к жителям.
Также Politeka.net писала, что полиция поймала юную любительницу россии в Днепре.
Кроме того Politeka.net сообщала, что днепрян возвращают к "привычным" штрафам - кого и за что накажут.