24 февраля, в связи с военным вторжением россии на территорию Украины, в Днепропетровской области был введен комендантский час.
Тогда он действовал с 22.00 до 6.00. После еще несколько раз вносили изменения по его продолжительности.
Сегодня, 10 мая, глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что его вновь сократили.
"С сегодняшнего дня он действует с 23.00 до 5.00", — написал Резниченко.
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Напомним, Резниченко сообщил о трагедии с ребенком на Днепропетровщине и обратился к жителям.
Также Politeka.net писала, что полиция поймала юную любительницу россии в Днепре.
Кроме того Politeka.net сообщала, что днепрян возвращают к "привычным" штрафам - кого и за что накажут.