Под вражескими обстрелами полицейский офицер общины Зеленодольской ОТГ помог роженице своевременно добраться до медиков.
Ночью у женщины начались роды, однако из-за периодических ракетных обстрелов территории поселка работники скорой медицинской помощи доехать к женщине не смогли.
10 мая в 5 часов утра полицейскому офицеру Зеленодольской объединенной территориальной общины позвонил староста села Большая Костромка с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что у жительницы села начались роды, однако скорая не может приехать из-за вражеских обстрелов поселка.
Полицейский сразу отреагировал на сообщение. Благодаря слаженной работе полиции, экстренных служб и старосты села женщина была доставлена в безопасное место и передана скорой помощи.
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Под присмотром врачей в карете скорой женщина родила девочку.
В настоящее время мать и ребенок находятся в больнице. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Видео по ссылке.
Напомним, Резниченко сообщил о трагедии с ребенком на Днепропетровщине и обратился к жителям.
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