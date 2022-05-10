Под вражескими обстрелами полицейский офицер общины Зеленодольской ОТГ помог роженице своевременно добраться до медиков.

Ночью у женщины начались роды, однако из-за периодических ракетных обстрелов территории поселка работники скорой медицинской помощи доехать к женщине не смогли.

10 мая в 5 часов утра полицейскому офицеру Зеленодольской объединенной территориальной общины позвонил староста села Большая Костромка с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что у жительницы села начались роды, однако скорая не может приехать из-за вражеских обстрелов поселка.

Полицейский сразу отреагировал на сообщение. Благодаря слаженной работе полиции, экстренных служб и старосты села женщина была доставлена ​​в безопасное место и передана скорой помощи.

Под присмотром врачей в карете скорой женщина родила девочку.

В настоящее время мать и ребенок находятся в больнице. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Видео по ссылке.

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