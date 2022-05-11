В связи с сокращением комендантского часа некоторые маршруты продлили время своей работы.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и инфраструктуры Днепровского горсовета.

В Днепре и области с 10 мая сократили комендантский час. Теперь он начинается в 23:00 и заканчивается в 5 утра. На некоторых маршрутах есть изменения во времени работы, но в основном график общественного транспорта не изменился.

В частности, изменилась работа метрополитена, также некоторых автобусных маршрутов. Посмотреть интересующий вас маршрут можно тут. Также посмотреть, как работают автобусные маршруты можно тут — https://t.me/Inspector_dp_bot.

Напомним, в Днепре работают все автобусные маршруты помимо — 6, 54, 58, 87А, 87Б, 100, 118, 134, 137.

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