Житель Днепра 1966 года рождения, желая посеять хаос и панику, планировал совершить террористический акт в центре Запорожья.

Как передает Politeka.net со ссылкой на СБУ, мужчина изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль.

«Он вмонтировал в полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами», - сообщили в СБУ.

Пытаясь запутать следы, мужчина за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона. Однако СБУ удалось сработать на опережение – злоумышленник был задержан в «подпольном» доме, а взрывчатка была обезврежена.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.

Напомним, в Днепре изменился график работы метро и другого транспорта - обнародован список.

Также Politeka.net писала, что полиция поймала юную любительницу россии в Днепре.

Кроме того Politeka.net сообщала, что днепрян возвращают к "привычным" штрафам - кого и за что накажут.