Как передает Politeka.net со ссылкой на СБУ, мужчина изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль.
«Он вмонтировал в полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами», - сообщили в СБУ.
Пытаясь запутать следы, мужчина за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона. Однако СБУ удалось сработать на опережение – злоумышленник был задержан в «подпольном» доме, а взрывчатка была обезврежена.
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В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.
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