У зв'язку зі скороченням комендантської години деякі маршрути продовжили час своєї роботи.

Про це повідомили в Департаменті транспорту та інфраструктури Дніпровської міськради.

У Дніпрі та області з 10 травня скоротили комендантську годину. Тепер він починається о 23: 00 і закінчується о 5 ранку. На деяких маршрутах є зміни в часі роботи, але в основному графік громадського транспорту не змінився.

Зокрема, змінилася робота метрополітену, також деяких автобусних маршрутів. Подивитися цікавить вас маршрут можна тут. Також подивитися, як працюють автобусні маршрути можна тут — https://t.me/Inspector_dp_bot.

Нагадаємо, в Дніпрі працюють всі автобусні маршрути крім — 6, 54, 58, 87а, 87б, 100, 118, 134, 137.

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