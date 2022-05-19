19 мая, в Кривом Роге будут проводиться плановые взрывные работы.



Об этом сообщает управление прессы и информации Криворожского исполкома.



С 10.00 до 15.00 ПАО «ПВП«Кривбассвзрывпром» будут проводить испытательные взрывные работы (Терновский район).



Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет.

Напомним, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что всю ночь шли обстрелы на всей линии столкновения, но ситуация контролируемая.

«Сильный обстрел по жилым кварталам села – перебит газопровод, электроснабжение, разрушено более 10 домов. По предварительным данным жертв нет, ранее проводилась эвакуация в Кривой Рог», - сообщил Вилкул.

Напомним, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.

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