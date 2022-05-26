Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал официальную власть Германии за то, что их слова очень сильно расходятся с их действиями.

Cвою точку зрения он изложил в новом посте в Telegram:

«Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну», - сказал канцлер Шольц в Давосе и…в 10500-й раз на@бал с поставками вооружения. Если есть в мире цинизм высочайшей степени, то он - немецкий.

Рафинированный, ничем не прикрытый, кристальный как Рейх. Купленный грязными газовыми деньгами и являющийся апофеозом трусости и подлости, - написал городской голова Днепра.

Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.

Также сообщалось о дефиците соли в Днепре: жителям рассказали, когда ситуация придет в норму и что будет с ценами.

Кроме того, в Днепре массово отключают свет нарушителям: почти тысячи жалоб.