Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал официальную власть Германии за то, что их слова очень сильно расходятся с их действиями.
Cвою точку зрения он изложил в новом посте в Telegram:
«Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну», - сказал канцлер Шольц в Давосе и…в 10500-й раз на@бал с поставками вооружения. Если есть в мире цинизм высочайшей степени, то он - немецкий.
Рафинированный, ничем не прикрытый, кристальный как Рейх. Купленный грязными газовыми деньгами и являющийся апофеозом трусости и подлости, - написал городской голова Днепра.
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Также сообщалось о дефиците соли в Днепре: жителям рассказали, когда ситуация придет в норму и что будет с ценами.
Кроме того, в Днепре массово отключают свет нарушителям: почти тысячи жалоб.