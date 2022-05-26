В Синельниковском районе полицейские обнаружили целую семью поклонников “русского мира”.

Об этом 26 мая сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

Троих местных жителей — супружескую пару и из сына подозревают в коллаборационной деятельности.

Во время проверки мобильных телефонов членов семьи обнаружили антиукраинскую переписку и многочисленные группы с поддержкой врага. Их передали на проверку сотрудникам СБУ.

полиция

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Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.

Также сообщалось о дефиците соли в Днепре: жителям рассказали, когда ситуация придет в норму и что будет с ценами.

Кроме того, в Днепре массово отключают свет нарушителям: почти тысячи жалоб.