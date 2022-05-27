На левом берегу Днепра 27 мая 2022 года возник пожар в торговых павильонах. Сильный дым распространился по всему району.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

По предварительной информации, пожар возник в пиццерии, расположенной в торговых рядах в районе Донецкого шоссе на жилмассиве Ломовский.

Пожар быстро распространяется и огонь угрожает охватить соседние павильоны. На место выехали бригады пожарных.

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Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.

Также сообщалось о дефиците соли в Днепре: жителям рассказали, когда ситуация придет в норму и что будет с ценами.

Кроме того, в Днепре массово отключают свет нарушителям: почти тысячи жалоб.