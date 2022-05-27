Последние новости

17:47 Масштабный пожар разгорелся в Днепре: кадры и первые сведения

17:43 Город в жесткой обороне: ВСУ удалось выбить российских диверсантов из гостиницы в Северодонецке

17:33 "Не представляют мир, где Украина выиграла": Арестович рассказал, почему задерживаются поставки оружия

17:32 Московских чиновников предупредили о возможном начале эвакуации, – российское оппозиционное СМИ

17:31 ВСУ хорошенько потрепали оккупантов на Харьковском направлении: подразделения отказываются идти в наступление

17:28 Братчук предупредил желающих отдохнуть на пляже: "Кому станет легче?"

17:28 "Теперь Женская народная республика": пленник из "ДНР" рассказал, почему у них дома уже не осталось мужчин

17:25 Оппозиционер Дмитрий Саввин заявил, что катастрофа путинского режима неизбежна

17:10 Потеря свыше сотни миллионов: над Херсонщиной украинский истребитель сбил распиаренный российский Су-35

17:08 "Нож в спину рф": Китай закрывает воздушное пространство для самолетов россии, первые подробности

16:45 От водителей до врачей: названы самые высокооплачиваемые ваканасии Днепропетровщины

16:28 Ресурсов у них не так много, как бы они не понтовались, - Тарас Загородний о рф

16:23 Сейчас все обеспокоены продовольствием – это вопрос допуска к портам, - Андрей Вигиринский

16:14 Тероборонец Одессы решил подзаработать на гуманитарке, фото: "Выторговал 700 тысяч"