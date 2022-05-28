Украинские войска успешно контратаковали в тылу оккупационных сил на границе Херсонской области.

Об этом в интервью Марку Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

Бой произошел у Давыдова Брода в сторону Николаева и Кривого Рога. В результате атаки ВСУ был сбит российский Су-35.

"Развивали контрнаступление, которое должно разрезать группировку. Этот статус я не придал бы ему пока, но я бы придал пока ему статус удачной контратаки ВСУ...Там сбили Су-35 при очень интересных обстоятельствах. Он пытался перехватить украинские штурмовики", - поделился Арестович.

Он отметил, что русские "очень сильно испугались, потому что это один из узлов коммуникации, была попытка отрезать группировку" от части, находящейся у Херсона.

Штурмовики работают, когда необходима непосредственная воздушная поддержка наших войск, объяснил Арестович.

"Эта контратака хорошо была обеспечена авиацией, вполне возможно история очень перспективная... Неплохие шансы выйти на Новую Каховку", - добавил Арестович.

Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.

Также сообщалось о дефиците соли в Днепре: жителям рассказали, когда ситуация придет в норму и что будет с ценами.

Кроме того, в Днепре массово отключают свет нарушителям: почти тысячи жалоб.