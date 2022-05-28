Днем 27 мая в парке Глобы в Днепре женщина ходила и поджигала тополиный пух.
Как передает Информатор, прохожие сделали ей замечание и заставили его тушить.
Но огонь быстро распространился на большую площадь. В результате, пожар пришлось тушить водой из озера.
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Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.
Также сообщалось о дефиците соли в Днепре: жителям рассказали, когда ситуация придет в норму и что будет с ценами.
Кроме того, в Днепре массово отключают свет нарушителям: почти тысячи жалоб.