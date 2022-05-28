6 марта из Волновахи в Покровск эвакуировали 89-летнюю Бельдей Екатерину Викторовну, с тех пор родственники женщины не знают, где она находится.

Об этом сообщает "Поиск пропавших детей".

Внучка женщины предполагает, что Екатерину Викторовну могли эвакуировать из Покровска в Днепр поездом. Всех, кто был на приеме беженцев из Волновахи в Покровске 6 марта, просят отозваться. Возможно вы знаете, где искать пропавшую женщину.

Родственники сообщили, что у пропавшей есть проблемы с памятью и она плохо ходит. Если вы видели женщину или знаете, где она может находиться, пожалуйста, сообщите её внучке Дарье Бабенко по номеру (066) 458-51-41 или на линию «102».

Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.

Также сообщалось о дефиците соли в Днепре: жителям рассказали, когда ситуация придет в норму и что будет с ценами.

Кроме того, в Днепре массово отключают свет нарушителям: почти тысячи жалоб.