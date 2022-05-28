6 марта из Волновахи в Покровск эвакуировали 89-летнюю Бельдей Екатерину Викторовну, с тех пор родственники женщины не знают, где она находится.
Об этом сообщает "Поиск пропавших детей".
Внучка женщины предполагает, что Екатерину Викторовну могли эвакуировать из Покровска в Днепр поездом. Всех, кто был на приеме беженцев из Волновахи в Покровске 6 марта, просят отозваться. Возможно вы знаете, где искать пропавшую женщину.
Родственники сообщили, что у пропавшей есть проблемы с памятью и она плохо ходит. Если вы видели женщину или знаете, где она может находиться, пожалуйста, сообщите её внучке Дарье Бабенко по номеру (066) 458-51-41 или на линию «102».
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