Выполняя боевое задание боец 93-й бригады "Холодный Яр" попал в плен, где его жестоко убили российские оккупанты.

Как передает ArmyInform, 19-летний Гарбуз Александр родом из села Губиниха Новомосковского района Днепропетровской области.

Молодой человек был патриотом своей страны. В ноябре 2021 года он подписал контракт и стал солдатом 93-й бригады "Холодный Яр". Александр прошел курс в учебном центре и стал оператором противотанкового ракетного комплекса противотанкового взвода механнизированного батальона.

Свой позывной - "Малой", Александр получил из-за невысокого роста и юности. Многие сослуживцы годились парню в отцы, поэтому относились к нему по-отцовски. Несмотря на столь юный возраст, "Малой" был мастером своего дела. Общий боевой счет Александра достигает десятка боевых машин противника.

В ночь на 16 марта бойцы начали операцию по захвату вражеской позиции, откуда по украинским военным стрелял танк. Преодолев 12 километров, холодноярцы приблизились к лесопосадке, которую необходимо было проверить. "Малой" вместе с "Хакером" вызвались выполнить задание. На глазах у побратимов парни прошли 300 метров и связь с ними пропала. Через полчаса ожидания начался обстрел вражеской артиллерии и поступил приказ отступать. Однако боец с позывным "Липа" решил пойти проверить, где побратимы. На четко видных следах снега были следы борьбы и шапка Александра.

Спустя время оккупанты выставили видео с пленными и заставляли "Малого" звонить родителям. А 24 марта ВСУ освободили село Гусаровка, где нашли тело погибшего парня. Его убили выстрелами в голову, а на теле были следы пыток. "Малого" опознал командир взвода по татуировкам. Тело парня домой сопровождал сослуживец и двоюродный брат Александра.

"Я лично захватил в плен четырех россиян – и ни одного из них не убил, потому что я понимаю так, что если враги сдаются, то убивать их нельзя… Какая же падлюка решила лишить жизни Сашу? Я не понимаю этого – он же ребенком был, был совершенно беззащитен, был "в полной вашей власти", зачем же вы его пытали и потом – убили?", - задается вопросом боец.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге Указом Президента Украины №237/2022 от 13 апреля 2022 года солдату Гарбузу Александру Руслановичу было присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда", посмертно.

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