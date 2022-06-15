В результате, по словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, разрушено и повреждено более 10-ти частных домов и частично больница. Жертвами стали четыре мирных граждан, все мужчины.

Еще один мужчина с ранением доставлен в больницу.

«Уважаемые жители Апостолово. Не выходим на улицу, ничего не трогаем, уже работают взрывотехники. Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения», - подчеркнул Вилкул.

Популярные статьи сейчас

"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина

Врач областной детской больницы оказался предателем: сдавал россиянам данные полицейских

"Боже, какая боль": выяснились обстоятельства гибели известного киевского активиста, ему было всего 24

В 50 км от Украины: на военной базе в россии прогремел взрыв, над местом ЧП кружат вертолеты

"Какой он сладенький": "Холостяк" Добрынин и Квиткова показали сына в его маленький праздник
Показать еще

Добавим, Днепропетровская область регулярно подвергается обстрелам со стороны захватчиков. По данным ОВА, за время войны пострадало не менее 76 детей. Взрослых – еще больше.

Бомбежка, Днепр

Напомним, шахматист с Днепропетровщины пожертвовал собой в бою с оккупантами.

Также Politeka сообщала, в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии.

Кроме того, Politeka писала, что на детском пляже в Днепре нашли тело мужчины.