В результате, по словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, разрушено и повреждено более 10-ти частных домов и частично больница. Жертвами стали четыре мирных граждан, все мужчины.

Еще один мужчина с ранением доставлен в больницу.

«Уважаемые жители Апостолово. Не выходим на улицу, ничего не трогаем, уже работают взрывотехники. Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения», - подчеркнул Вилкул.

Добавим, Днепропетровская область регулярно подвергается обстрелам со стороны захватчиков. По данным ОВА, за время войны пострадало не менее 76 детей. Взрослых – еще больше.

Напомним, шахматист с Днепропетровщины пожертвовал собой в бою с оккупантами.

Также Politeka сообщала, в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии.

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