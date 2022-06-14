У війні з російськими загарбниками загинув криворізький шахіст Сергій Неустроєв. Про смерть українського воїна повідомляється на порталі "Ангели спорту".
Після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого Сергій служив у розвідувальному взводі 96-го піхотного батальйону 60-ї окремої піхотної бригади.
Серце 31-річного чоловіка зупинилося 12 червня, коли він намагався врятувати побратимів. Він дав можливість врятуватися піхоті, а сам загинув від рук російських окупантів. Поки Неустроєв воював, вдома за нього хвилювалися мама, сестра і наречена, з якою він так і не встиг створити сім'ю.
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Український шахіст є вихованцем Криворізької ДЮСШ № 3. Свого часу працював у найбільшій металургійній компанії в світі "Арселор Міттал", яка має в своєму розпорядженні комбінат в Кривому Розі. Після чого перебрався в литовську компанію RNDV Industries, яка надає послуги в області технічної ізоляції і будівельних лісів.
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