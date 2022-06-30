Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Так, по его словам, утром 30 июня враг несколько раз с разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину.
"В большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения. В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар", - сообщил Резниченко.
По предварительным данным, люди не пострадали. В других районах области на эту минуту спокойно.
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Добавим, что ранее Резниченко сообщил, что в результате вражеского «прилета» в Днепр 28 июня ранения получили семь человек.
"Среди них и 6-летний мальчик. Его задело стекло от разбитого взрывом стекла. Двух человек медики госпитализировали. Пятеро лечатся дома», - сообщал Резниченко.
Также глава Днепропетровской ОВА сообщал, что под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли тела двух людей.
Напомним, ранее Politeka.net писала, что ждет Путина в случае наступления на Днепр.
Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.