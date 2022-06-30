Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким обратился к днепрянам, которые от его имени обманывают людей.

Так, по словам Кима, неизвестные от его имени звонят и просят денег, пишет Politeka.net.

«С какого-то левого номера звонят и просят помощь. Официально говорю: я ни у кого, ничего не прошу, у нас все есть, мы стараемся и справляемся. Я не могу никому звонить или от меня никто не может звонить и просить денег. Мы выяснили этот номер, он в Днепре зарегистрирован. Передаю привет офисникам из Днепра. Пацаны, занимайтесь русскими, забирайте у них деньги, не трогайте наших, Европу, не надо», - заявил Ким, предупредив, что в противном случае придется ругаться.

Также Виталий Ким предупредил тех, кто не может найти общий язык на территории Николаевщины.

«Если кто-то будет ругаться за урожай и вы не сели за стол переговоров, будет как в сказке про двух жадных медвежат: заберется на ЗСУ и сделается им хлебушек», - обратился к фермерам Ким, предложив им сесть за стол переговоров.

Напомним, после взрыва на Днепропетровщине начался пожар - оккупанты уничтожили склад с 40 тоннами зерна.

Напомним, ранее Politeka.net писала, что ждет Путина в случае наступления на Днепр.

Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.