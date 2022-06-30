Про це, як пише Politeka.net, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, за його словами, зранку 30 червня ворог кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду.

«У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу», - повідомив Резніченко.

За попередніми даними, люди не постраждали. У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Додамо, що раніше Резніченко повідомив, що в результаті ворожого «прильоту» у Дніпро 28 червня поранення отримали сім людей.

«Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Двох людей медики ушпиталили. П’ятеро лікуються вдома», - повідомляв Резніченко.

Також очільник Дніпропетровської ОВА повідомляв, що під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли тіла двох людей.

Нагадаємо, раніше Politeka.net писала, що чекає Путіна у разі наступу на Дніпро.

Крім того Politeka.net писала, що нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже п'ять днів.