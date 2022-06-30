Стало известно, что защищая Независимость Украины от вражеского нападения российской федерации, погиб преданный Воин из Кривого Рога Николай Кобец.

Об этом сообщили в Facebook Новопольской территориальной громады

Стало известно, что несколько дней назад, 26 июня, во время выполнения боевого задания погиб 52-летний боец родом из села Новомайское Криворожского района. Как рассказывают односельчане, Николай служил на флоте, после работал на АТ «Криворожская теплоцентраль». После 24 февраля он присоединился к ВСУ, чтобы защищать Украину.

К сожалению, во время выполнения боевого задания, вследствии ракетного обстрела железнодорожного моста в городе Черкассы он погиб. У него остались мать, жена, дочь и сын. Мужчину вспоминают как общительного, мудрого, рассудительного, хорошего друга и человека с искренней душой.

"К сожалению, война забирает лучших: достойных, справедливых, умных и очень смелых людей. Все знали Николая как человека слова и дела. Он никогда и никому не отказывал в помощи. Коллеги и друзья запомнили его как человека высокого достоинства. В свободное от работы время любил петь, был активным участником художественной самодеятельности Новопольского дома культуры. Николай Анатольевич был отличным сыном, любимым мужчиной, любящим папой и незаменимым другом", - отмечают в сообществе.

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