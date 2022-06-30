Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко прокомментировал резкое снижение уровня воды в реке Днепр.
"Уважаемые жители! Мэрия города Днепр, не повышает и не понижает уровень нашей реки.
Необходимостью повышения или понижения уровней и режимов работы каскадов реки Днепр, определяет и контролирует Укргидроэнерго.
Нынешнее понижение связанно с необходимостью.
Убедительно прошу не писать относительно этой проблемы мне в личку и не обрывать наш Колл Центр.
Спасибо", - заявили в мэрии.
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Напомним, после взрыва на Днепропетровщине начался пожар - оккупанты уничтожили склад с 40 тоннами зерна.
Напомним, ранее Politeka.net писала, что ждет Путина в случае наступления на Днепр.
Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.