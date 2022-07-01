В Днепре задержали волонтёра, который продавал бронижилеты, которые предназначались для ВСУ.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, волонтёр из Днепра через телеграм продавал бронежилеты, которые бесплатно передавали для нужд ВСУ из Польши.

Как выяснилось во время следствия, волонтёр благотворительного фонда, воспользовался возможностью и с помощью мессенджеров нашел покупателей, которые хотели приобрести у него бронежилеты. Средства защиты предназначались, как гуманитарная помощь для ВСУ. Ее нашим бойцам передали из Польши.

Волонтёр успел продать 16 бронежилетов на сумму почти в полмиллиона гривен. Задержали злоумышленника во время получения денег.

Во время обысков в квартире и машине подозреваемого, нашли бронижилеты, документацию к ним, которая подтверждает, что средства защиты были ввезены, как гуманитарная помощь для ВСУ, мобильные телефоны, компьютеры и деньги.

В данный момент продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют причастны ли к преступлению другие сотрудники волонтёрского центра.

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