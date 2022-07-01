В Днепре задержали волонтёра, который продавал бронижилеты, которые предназначались для ВСУ.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, волонтёр из Днепра через телеграм продавал бронежилеты, которые бесплатно передавали для нужд ВСУ из Польши.
Как выяснилось во время следствия, волонтёр благотворительного фонда, воспользовался возможностью и с помощью мессенджеров нашел покупателей, которые хотели приобрести у него бронежилеты. Средства защиты предназначались, как гуманитарная помощь для ВСУ. Ее нашим бойцам передали из Польши.
Волонтёр успел продать 16 бронежилетов на сумму почти в полмиллиона гривен. Задержали злоумышленника во время получения денег.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Враг бросил все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска: как изменилась ситуация
Количество жертв ракетного удара по Одесчине увеличилось: новые данные и кадры с места трагедии
"Начали просить у Беларуси": в МВД рассказали, сколько еще россия сможет "забрасывать" Украину ракетами
Лукашенко собирается пережить путина: Пионтковский объяснил тактику президента Беларуси по поводу Украины
Во время обысков в квартире и машине подозреваемого, нашли бронижилеты, документацию к ним, которая подтверждает, что средства защиты были ввезены, как гуманитарная помощь для ВСУ, мобильные телефоны, компьютеры и деньги.
В данный момент продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют причастны ли к преступлению другие сотрудники волонтёрского центра.
Напомним, после взрыва на Днепропетровщине начался пожар - оккупанты уничтожили склад с 40 тоннами зерна.
Ранее Politeka.net писала, что ждет Путина в случае наступления на Днепр.
Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.