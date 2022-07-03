На Днепропетровщине грудной ребенок стал жертвой пожара.

Трагедия произошла в субботу, 2 июля, в селе Алексеевка Софиевской поселковой громады Криворожского района.

Как выяснилось, горел одноэтажный жилой дом на улице Центральной. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили ребенка, 2022 года, без признаков жизни, говорится в сообщении.

Огнем повреждены конструкции жилого дома и вещи домашнего обихода на общей площади 60 кв. метров. На тушение пожара пожара понадобилось чуть более часа. На месте работали 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, после взрыва на Днепропетровщине начался пожар - оккупанты уничтожили склад с 40 тоннами зерна.

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