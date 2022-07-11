Девушка тренировалась на спортплощадке в Ингулецком районе Кривого Рога вместе со своим отцом, когда утром 9 июля туда прилетел снаряд из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает местное издание "Горсовет".

Как рассказали очевидцы, у 43-летнего мужчины были видимые признаки ранений, а у девушки нет. Она сидела у забора и была очень бледна. Прохожие к приезду медиков предоставили первую помощь пострадавшим. Но уже в больнице выяснилось, что у Дарьи очень серьезные ранения. Девушка скончалась в реанимации.

Отца Дарии прооперировали. Он находится в больнице.

Известно, что вместе с мамой Даша вела студию танцев на пилоне в Ингульце. В свое время выиграла чемпионат Украины в этом виде спорта. Девушка училась в Криворожском юридическом профессиональном колледже.

"Даша была очень жизнерадостной, целеустремленной и общительной девочкой, спортсменкой, многократной победительницей международных соревнований по спортивным танцам, активной студенткой и всегда имела много планов и новых идей", — так о погибшей отзываются в коллективе учебного заведения.

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