Девушка тренировалась на спортплощадке в Ингулецком районе Кривого Рога вместе со своим отцом, когда утром 9 июля туда прилетел снаряд из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает местное издание "Горсовет".
Как рассказали очевидцы, у 43-летнего мужчины были видимые признаки ранений, а у девушки нет. Она сидела у забора и была очень бледна. Прохожие к приезду медиков предоставили первую помощь пострадавшим. Но уже в больнице выяснилось, что у Дарьи очень серьезные ранения. Девушка скончалась в реанимации.
Отца Дарии прооперировали. Он находится в больнице.
Известно, что вместе с мамой Даша вела студию танцев на пилоне в Ингульце. В свое время выиграла чемпионат Украины в этом виде спорта. Девушка училась в Криворожском юридическом профессиональном колледже.
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