Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області допомагає переселенцям стабілізувати життя.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачає державну допомогу у вигляді тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Кожна сім’я чи окрема особа може отримати дім за місцем фактичного проживання на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає змоги знайти власну домівку.

Мінімальна площа визначена на рівні шести квадратних метрів на людину. Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області ухвалюється на підставі бальної системи оцінювання потреби.

Першочергове право на отримання дому мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиї будинки або квартири стали непридатними для проживання через війну.

Програма гарантує базові умови для проживання, включаючи безпечні приміщення та можливість самостійного приготування їжі. Крім того, передбачена допомога у веденні домашнього господарства та соціальна підтримка.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області допомагає переселенцям стабілізувати життя. Щоб скористатися програмою, громадянам потрібно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі сільської або міської ради, або районній державній адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім’ю заводиться облікова справа, присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється контроль за розподілом помешкань.

Крім того, у Дніпрі також можна отримати безкоштовні продукти. Набори продуктів харчування можуть отримувати ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

