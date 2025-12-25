У межах програми безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі доступні багатодітним родинам.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі надають у межах гуманітарного проєкту Emergency Appeal, який реалізує благодійний фонд «Карітас», повідомляє Politeka.

За інформацією з офіційних ресурсів організації, внутрішньо переміщені особи та люди поважного віку можуть отримати абонементи на гарячі обіди. Харчування доступне щоденно у будні, без попередньої оплати.

Проєкт передбачає повноцінні страви з урахуванням базових потреб. Представники фонду зазначають, що меню регулярно змінюється, а якість приготування відповідає санітарним вимогам. Кількість відвідувачів свідчить про сталу потребу у такій підтримці.

Кожному заявнику оформлюють абонемент терміном на 30 днів. Реєстрація відбувається безпосередньо на локації видачі. Для оформлення необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та документ, що підтверджує належність до вразливої категорії.

Обіди видають у визначений час — з 13:00 до 14:00. Послуга залишається безкоштовною для всіх, хто відповідає умовам участі.

У межах програми безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі доступні багатодітним родинам, самотнім громадянам старшого віку, людям з інвалідністю I–II груп, вагітним жінкам, особам із тяжкими захворюваннями, а також опікунам неповнолітніх.

У «Карітасі» підкреслюють, що участь у проєкті відкриває доступ і до інших видів підтримки. Зокрема, організація додатково реалізує ініціативу благодійної їдальні, яка забезпечує гарячим харчуванням переселенців та людей без постійного житла.

