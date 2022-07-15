В очередной раз россия показывает всему миру, что способна воевать только с заведениями гражданской инфраструктуры и забирать у детей возможность получать достойное образование.

В ночь на 15 июля войска рф нанесли ракетный удар по местной школе в поселке Просяна Синельниковского района Днепропетровской области.

Последствия вражеского обстрела показали на видео спасатели.

На кадрах видно, что учебное заведение получило ужасающие разрушения: от здания осталось всего несколько стен.

Спасатели разбирают завалы.

К работам привлечена инженерная техника.

По предварительным данным, удар был нанесен крылатыми ракетами «Калибр».

«Страшные разрушения обычной школы, в которой учились местные дети и воспитывалась достойная молодежь. В очередной раз россия показывает всему миру, что способна воевать только с заведениями гражданской инфраструктуры и забирать у детей возможность получать достойное образование. Но пусть враг знает – нас не сломить!», - отмечает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, 14 июля вражеские снаряды попали по парковой зоне и по стадиону спортивной школы Зеленодольска. Пострадал и местный лицей – в заведении посыпались окна.

«Люди, к счастью, не пострадали. Такова она «вторая армия мира» - сознательно накрывает огнем наши школы и стадионы», - отмечал Резниченко.