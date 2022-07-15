В ночь на 15 июля войска рф нанесли ракетный удар по местной школе в поселке Просяна Синельниковского района Днепропетровской области.
Последствия вражеского обстрела показали на
На кадрах видно, что учебное заведение получило ужасающие разрушения: от здания осталось всего несколько стен.
Спасатели разбирают завалы.
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К работам привлечена инженерная техника.
По предварительным данным, удар был нанесен крылатыми ракетами «Калибр».
«Страшные разрушения обычной школы, в которой учились местные дети и воспитывалась достойная молодежь. В очередной раз россия показывает всему миру, что способна воевать только с заведениями гражданской инфраструктуры и забирать у детей возможность получать достойное образование. Но пусть враг знает – нас не сломить!», - отмечает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Напомним, 14 июля вражеские снаряды попали по парковой зоне и по стадиону спортивной школы Зеленодольска. Пострадал и местный лицей – в заведении посыпались окна.
«Люди, к счастью, не пострадали. Такова она «вторая армия мира» - сознательно накрывает огнем наши школы и стадионы», - отмечал Резниченко.
Также сообщалось, что Филатов высказался о новой трагедии.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре заочно сокращают налоги.