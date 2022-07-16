Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Еще одна раненая женщина сейчас находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как среднее.

"Ррссийская орда утром ударила по Никополю из "Градов". Выпустили 53 ракеты! 53! По мирным жилым кварталам. Россия открыла для себя портал в ад. И обратного пути у нее уже нет", — подчеркнул Резниченко.

В ГСЧС добавили, что всего в городе от ударов повреждены 12 пятиэтажных жилых домов, здание школы и ПТУ. В постройках разрушены крыша, стены, выбиты окна. Обломки боеприпасов позалетали в квартиры людей. По городу лежат не сдетонировавшие боеприпасы. Трогать их категорически запрещено.

Также сообщается, что ранее из-за ракетной атаки по Днепру погибли 3 человека, 16 - ранены. Сгорели два автомобиля, еще почти 10 – повреждены. В жилых домах рядом выбиты окна и двери.

Из-за ударов произошел порыв магистральных водопроводов. Без водоснабжения осталась часть правобережья города. Ремонтники возобновляют подачу воды.

Напомним, вражеские снаряды попали по парковой зоне и по стадиону спортивной школы Зеленодольска. Пострадал и местный лицей.

Также сообщалось, что Филатов высказался о новой трагедии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре значительно сокращают налоги.