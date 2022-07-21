С самого утра коммунальщики принялись ликвидируют последствия бушующего несчастья в городе. Об этом сообщают местные паблики.

Так, на Проспект Пушкина. Из-за сильного ветра старый ствол тополя вырвало с корнем. Коммунальщики распилили ствол и убрали с помощью манипулятора.

В тоже время на проспекте Александра Поля прямо на аллее поломали ветки, коммунальщики уже работают.

Местые жители также поделились фотоснимками ночной стихии.

На одном из кадров видно, как ствол дерева завалился прямо на припаркованный автомобиль.

На другом снимке ветром повалило столб и некоторые жители остались без электричества.

Напомним, ситуация в Никополе ухудшается, сделано заявление относительно выезда.

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.