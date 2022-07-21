С самого утра коммунальщики принялись ликвидируют последствия бушующего несчастья в городе. Об этом сообщают местные паблики.

Так, на Проспект Пушкина. Из-за сильного ветра старый ствол тополя вырвало с корнем. Коммунальщики распилили ствол и убрали с помощью манипулятора.

В тоже время на проспекте Александра Поля прямо на аллее поломали ветки, коммунальщики уже работают.

Местые жители также поделились фотоснимками ночной стихии.

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На одном из кадров видно, как ствол дерева завалился прямо на припаркованный автомобиль.

На другом снимке ветром повалило столб и некоторые жители остались без электричества.

Напомним, ситуация в Никополе ухудшается, сделано заявление относительно выезда.

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.