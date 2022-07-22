У главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский паспорт.

Корбан подтвердил, что паспорт изъяли, мотив — лишить гражданства. На вопрос, что он будет делать дальше, Корбан не ответил.

20 июля появилась информация, что президент может подписать указ о том, чтобы лишить гражданства главу штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, нардепа Вадима Рабиновича и олигарха Игоря Коломойского.

Вечером 21 июля народный депутат «Батькивщины» Сергей Власенко опубликовал фото указа от 18 июля — в нем говорилось, чтобы лишить украинского гражданства 10 человек, среди которых фамилии, Корбана, Коломойского и Рабиновича. Также там есть действующий нардеп от «Слуги народа» Игорь Васильковской. Подлинность документа пока не удалось подтвердить, подписи Владимира Зеленского на скане указа нет. Указ №502. На сайте президента есть указы №501 и №504, а вот №502 и №503 нет.

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Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что о количестве жертв удара по Днепропетровщине растет.