Глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан попросил президента Владимира Зеленского помочь ему попасть в Украину.

Как пишет Корбан в Facebook, лишение гражданства и изъятие пограничниками украинского паспорта политик назвал недоразумением.

"На данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункта перехода границы Смольница.

Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают".

В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и управляю Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома", - написал он.

Напомним, СБУ поймала корректировщика огня по аэропорту Кривого Рога: руководил промгигантом

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что о количестве жертв удара по Днепропетровщине растет.