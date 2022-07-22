Глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан попросил президента Владимира Зеленского помочь ему попасть в Украину.
Как пишет Корбан в Facebook, лишение гражданства и изъятие пограничниками украинского паспорта политик назвал недоразумением.
"На данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункта перехода границы Смольница.
Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают".
В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и управляю Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома", - написал он.
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Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.
Кроме того, Politeka.net писала, что о количестве жертв удара по Днепропетровщине растет.