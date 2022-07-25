Об этом сообщили в ГСЧС области.
"Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии объявлено предупреждение о метеорологическом явлении: 25 июля днем в г. Днепр и Днепропетровской области ожидаются грозы, во время грозы местами шквал 15-20 м/с, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.
25 июля на территории области будет облачно. Ожидается ночью небольшой, днем умеренный дождь; днем гроза, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем во время грозы в г. Днепре и местами по области шквал 15-20 м/с.
Температура по области ночью 15-20°, днем 23-28°, по городу ночью 16-18°, днем 23-25°.
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26 июля прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
27 июля: Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
Напомним, в Днепропетровской области предлагают $100 в обмен на предателя: где и как можно получить деньги.
Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.
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